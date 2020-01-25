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Ковалец спрогнозировал, как закончится сезон в УПЛ

12:36 117 Читати українською
Ковалец спрогнозировал, как закончится сезон в УПЛ
Сергей Ковалец / Фото из открытых источников

Бывший наставник Оболони-Бровар Сергей Ковалец поделился ожиданиями от второй части сезона в украинской Премьер-лиге.

"Думаю, у Динамо больше шансов по сравнению с другими, чтобы завоевать серебряные медали. А вот в борьбе за третье место мне трудно отдать предпочтение кому-то. Заря, Десна и Александрия имеют одинаковые шансы на успех. Многое будет зависеть от того, как пройдет зимняя подготовка.

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На шестое место претендуют четыре коллектива, примерно одинакового класса по уровню исполнителей и по тренерскому управлению. Наверное, ближе к этому Мариуполь, который имеет небольшое преимущество по очкам перед конкурентами. И команда Александра Бабича стабильнее. Азовцы два года подряд попадали в зону Лиги Европы. Впрочем, одно поражение может все перевернуть в этой борьбе.

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Кто покинет элитный дивизион? Сейчас Карпаты штормит не по-детски. Весной во Львове, по всей видимости, появится почти новая команда. Какая она будет, неизвестно. Но зная характер, который всегда был присущ "бело-зеленым", думаю, борьба будет вестись до последнего тура", – сказал Ковалец в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Сергей Ковалец до недавнего времени возглавлял Оболонь-Бровар, однако, по обоюдному согласию сторон, решил покинуть киевский клуб.

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