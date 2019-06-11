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Ковалец: Сборная Украины имеет все основания претендовать на первое место в группе

10:54 27 Читати українською
Ковалец: Сборная Украины имеет все основания претендовать на первое место в группе
Сергей Ковалец / фото: М. Масловского

Экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец прокомментировал победу "желто-синих" над Люксембургом (1:0) и оценил перспективы команды в группе.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Сборная Украины забила шесть мячей в спаренных матчах и ни одного не пропустила. Это говорит о том, что командные действия были на хорошем уровне. После такой феерической победы над сербами, было непросто восстановить эмоции.

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В матче с Люксембургом "желто-синие" забили важный быстрый гол, и если бы вскоре это сделали Степаненко и Зинченко, то было бы проще довести этот матч до победы.

Похвалу после матча с Люксембургом (1:0) заслуживает весь коллектив, но отдельно я бы выделил Андрея Пятова, который отлично действовал на выходах, когда у гостей пошли стандарты после перерыва. А своими сейвами кипер снял нервозность из партнеров по команде.

В нынешнем отборе сборная Украины проводит свои матчи на хорошем игровом уровне, при этом, добиваясь результата. Поэтому считаю, что у команды Андрея Шевченко есть все основания претендовать на итоговую победу в группе", – сказал Ковалец в интервью Команда№1.

Украина – Люксембург: без недооценки, но с подарком арбитра, топ-матч Коно, комфортное лидерство после тяжелой игры

blog_ava
Украина – Люксембург: без недооценки, но с подарком арбитра, топ-матч Коно, комфортное лидерство после тяжелой игры
03:58
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Украина Украина Евро-2020 Украина - Люксембург Сергей Ковалец Сергей Ковалец
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