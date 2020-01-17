Ковалец: С президентом Оболони-Бровар у меня прекрасные отношения – желаю клубу выйти в УПЛ

Бывший наставник Оболони-Бровар Сергей Ковалец прокомментировал свою отставку из киевского клуба.

"Спасибо клубу, который предоставил возможность реализоваться. Наши пути разошлись, но остались прекрасные отношения с президентом клуба. Пожали друг другу руки. Желаю Оболони-Бровар реализовать свои амбициозные задачи. Александр Слободян (президент клуба, – прим) сказал, что команда должна занять третье место в этом сезоне, тем самым – повыситься в классе. Желаю новому тренерскому штабу добиться успеха.

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Конечно, бюджет клуба не был космическим, но зарплата выплачивалась вовремя. Договорились с президентом и он выполнял свои обещания.

Могу только поблагодарить Александра Вячеславовича. Инфраструктура Оболони-Бровар позволяет команде играть в УПЛ. Делали все от себя зависящее, чтобы повыситься в классе, игроки жили этой целью, но такова тренерская судьба. Леонид Кучук во главе Руха завершил осеннюю часть сезона на первом месте, но покинул львовский клуб. Они также с президентом Руха остались друзьями и пожелали друг другу удачи", – цитирует Ковальца Sportarena.

Напомним, Сергей Ковалец и Оболонь-Бровар расторгли контракт по обоюдному согласию. Новым наставником команды стал Олег Мазуренко.

Отметим, что киевская команда после 19 туров Первой лиги занимает 6 место в турнирной таблице, отставая от лидера, львовского Руха, на 2 очка.

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