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Ковалец: Раньше мы мучились с Литвой, а сейчас все было солидно

13:40 50 Читати українською
Ковалец: Раньше мы мучились с Литвой, а сейчас все было солидно
Сергей Ковалец / ФК Оболонь-Бровар

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец считает, что команда Андрея Шевченко одной ногой уже на Евро.

"На мой взгляд, лучшей ситуации для сборной Украины не придумаешь. Если я не ошибаюсь, то домашняя победа в октябре над Литвой на 99% гарантирует выход нашей сборной в финальную часть чемпионата Европы. Но в любом случае, все зависит от "сине-желтых". Сейчас они хозяева ситуации.

Относительно вчерашнего матча с Литвой – я волновался только до первого гола. Нет, не потому что Саня Зинченко забил, а потому что уже к 7-й минуте было заметно, что подопечные Андрея Шевченко уверенно чувствуют себя на синтетическом покрытии, о котором так много говорили перед игрой. С первых минут "сине-желтые" больше владели мячом, опережали соперника в скорости принятия решений. И важно, что украинская сборная компактно действовала при переходе из атаки в оборону, и наоборот.

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Тренерский штаб сборной не отходит от своего принципа: контроль мяча, игра в короткий и средний пас. В центре поля Степаненко, Малиновский и Зинченко хорошо работали с мячом и здорово дополняли друг друга. А в некоторых ситуациях, когда была угрозам нашим воротам, партнеров уверенно страховал Пятов.

Болельщики приучаются к уверенной игре команды Андрея Шевченко. Заслуживает уважения и нынешняя контригра сине-желтых. Видно, что коллектив готов, прежде всего, психологически. В свое время мы мучились с той же Литвой и другими сборными с постсоветского пространства: борьба, навесы не всегда были союзниками положительного результата. А вот сейчас все было солидно", – рассказал Ковалец сайту Zbirna.com.

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