Ковалец: Раньше мы мучились с Литвой, а сейчас все было солидно

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец считает, что команда Андрея Шевченко одной ногой уже на Евро.

"На мой взгляд, лучшей ситуации для сборной Украины не придумаешь. Если я не ошибаюсь, то домашняя победа в октябре над Литвой на 99% гарантирует выход нашей сборной в финальную часть чемпионата Европы. Но в любом случае, все зависит от "сине-желтых". Сейчас они хозяева ситуации.

Относительно вчерашнего матча с Литвой – я волновался только до первого гола. Нет, не потому что Саня Зинченко забил, а потому что уже к 7-й минуте было заметно, что подопечные Андрея Шевченко уверенно чувствуют себя на синтетическом покрытии, о котором так много говорили перед игрой. С первых минут "сине-желтые" больше владели мячом, опережали соперника в скорости принятия решений. И важно, что украинская сборная компактно действовала при переходе из атаки в оборону, и наоборот.

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Тренерский штаб сборной не отходит от своего принципа: контроль мяча, игра в короткий и средний пас. В центре поля Степаненко, Малиновский и Зинченко хорошо работали с мячом и здорово дополняли друг друга. А в некоторых ситуациях, когда была угрозам нашим воротам, партнеров уверенно страховал Пятов.

Болельщики приучаются к уверенной игре команды Андрея Шевченко. Заслуживает уважения и нынешняя контригра сине-желтых. Видно, что коллектив готов, прежде всего, психологически. В свое время мы мучились с той же Литвой и другими сборными с постсоветского пространства: борьба, навесы не всегда были союзниками положительного результата. А вот сейчас все было солидно", – рассказал Ковалец сайту Zbirna.com.

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