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Ковалец прокомментировал свое назначение в Черноморец

13:43 5 Читати українською
Ковалец прокомментировал свое назначение в Черноморец
Сергей Ковалец / Фото из открытых источников

Новоиспеченный наставник одесской команды Сергей Ковалец поделился ближайшими планами.

"Черноморец – это клуб с большой историей и традициями. В разные годы в нем работало много известных тренеров, выступало огромное количество классных футболистов. Да и болельщики, как известно, в Одессе особенные. Быть главным тренером Черноморца большая честь.

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Сейчас, когда всех беспокоит ситуация с СOVID-19, остается неясным, возобновится чемпионат в Первой лиге или нет. Те люди, которых я хочу видеть в роли своих помощников, пока не имеют возможности приехать. Поэтому с этим вопросом через вышеупомянутую причину определимся в ближайшее время. Пока в роли ассистента мне будет помогать старший тренер Черноморца-2 Андрей Ущаповский. А накануне к нам присоединился еще один помощник – Алексей Антонов, которого одесские болельщики хорошо знают.

Для меня любые вызовы – обычное дело. Постараемся работать и показывать содержательную игру, когда возобновится чемпионат и дальнейшая картина наших дел начнет вырисовываться", – сказал Ковалец в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, 51-летний специалист возглавил одесский клуб 14 мая, сменив на посту Остапа Маркевича. Последним клубом Ковальца был Оболонь-Бровар, с которым он попрощался зимой. После 19-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке. Добавим, что Ковалец имеет опыт выступлений за "моряков" и в статусе игрока – в сезоне 1996/97 он провел 11 матчей и отметился 4 голами.

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коронавирус Алексей Антонов Алексей Антонов Андрей Ущаповский Андрей Ущаповский Черноморец-2 Черноморец-2 Черноморец Черноморец Сергей Ковалец Сергей Ковалец Первая лига
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