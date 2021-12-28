"2020 год был очень сложным для всех. COVID-19 внес свои коррективы. Наставникам было трудно управлять процессом из-за того, что многие футболисты выпадали из состава из-за болезни.

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Однако две победы в элитной компании Лиги наций говорят о том, что лучшим в сборной в 2020-м был главный тренер команды Андрей Шевченко", – сказал Ковалец в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, свои следующие матчи сборная Украины проведет аж в марте 2021 года – подопечные Шевченко начнут отбор на ЧМ-2022.

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