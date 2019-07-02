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Ковалец признался, что Шаран позволил игрокам Александрии пить пиво после матча с АЗ

18:51 60 Читати українською
Ковалец признался, что Шаран позволил игрокам Александрии пить пиво после матча с АЗ
Кирилл Ковалец / фото: ФК Александрия

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"В начале подготовки, мы как всегда, закладывали фундамент физической готовности, а по приезде в Нидерланды, началось много игровой работы – держание мяча, квадраты, были занятия на выносливость.

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Андерлехт и АЗ команды приблизительно одного уровня по организации игры. Интересно было в матче с голландским коллективом. Поединок проходил на базе АЗ в присутствии большого, как для межсезонья, количества зрителей. Зрители неистово поддерживали свою команду. Как мне сказали, в этом матче работали представители трех телеканалов и клубного TV.

После игры голландцы принесли нам пиво на трех подносах. Бокалы там 200-граммовые, Владимир Богданович (Шаран. – прим.) Позволил команде утолить жажду.

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Лига Европы – это шанс для Александрии, для каждого игрока отдельно показать все свои лучшие качества на таком уровне. Важно, чтобы к старту еврокубков команда подошла с хорошими результатами в чемпионате. Тогда психологически будет гораздо легче", – цитирует Ковальца Команда 1.

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Владимир Шаран Владимир Шаран Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец АЗ АЗ Александрия Александрия
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