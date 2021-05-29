"Мне кажется, что самый сложный матч будет с Северной Македонией. В рейтинге они последние, все считают их слабыми. Но я читал интервью их игроков – они говорят, что это самый сильный состав за все годы. Конечно, все считают нас фаворитами, но это будет сложный матч.

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Однако, если посмотреть на наш состав, на нашу игру, на нашу сыгранность, на то, что наш тренерский штаб уже долго работает с командой, учитывая то, что три команды могут пройти дальше, то выход из группы – это минимум. Ну а максимум – четвертьфинал, полуфинал. Все для этого есть: команда сыгранная, есть ощущение друг друга. Это очень важно. Есть конкуренция хорошая. Еще нужно, конечно, немного везения", – сказал Ковалец в комментарии Xsport.

Напомним, Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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