Экс-полузащитник сборной Украины, а ныне наставник Черноморца Сергей Ковалец, поделился мыслями относительно дебютантов чемпионата Украины и спрогнозировал их шансы в элитном дивизионе.

"Ингулец – это стабильная команда, которая в последние годы показывает хороший результат. Коллектив неоднократно доходил до финала Кубка Украины, поэтому у меня не вызвал удивления его выход в Премьер-лигу.

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А вот Минай откровенно удивил. Хотя состав у Василия Кобина по меркам Первой лиги был неплохим, что позволило закарпатской команде завоевать право играть в высшем дивизионе. Стабильностью отмечается и Рух с его президентом, поэтому вышеупомянутые коллективы еще попьют крови у более именитых соперников", – сказал Ковалец в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в первом туре УПЛ новички стартовали по-разному: Ингулец расписал боевую ничью с СК Днепр-1, Рух разгромно уступил Ворскле, а Минай так и не смог дебютировать в элитном дивизионе из-за вспышки COVID-19 в Львов.

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