Ковалец официально покинул Черноморец
11:12 - Читати українською
Один из претендентов на выход в элиту остался без главного тренера.
Уже экс-тренер Черноморца Сергей Ковалец покинул одесскую команду, сообщает официальный сайт "моряков".
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Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Что стало причиной такого решения – не сообщается. Исполнять обязанности главного тренера Черноморца будет Алексей Антонов.
Напомним, Ковалец возглавил одесский клуб 13 мая 2020 года. После первого круга Черноморец занимает в турнирной таблице Первой лиги третье место, набрав 28 очков.
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