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Ковалец оценил шансы Зари в матче против Шахтера

11:38 50 Читати українською
Ковалец оценил шансы Зари в матче против Шахтера
Сергей Ковалец / Фото из открытых источников

Экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец поделился мыслями по поводу противостояния подопечных Виктора Скрипника против "горняков" в 23-м туре УПЛ.

 

"Командам, которые выступают в Лиге чемпионов или Лиге Европы, всегда непросто быть максимально мотивированными после еврокубковых встреч. В составе Шахтера много легионеров, которые так или иначе в перспективе хотят уйти в более сильный чемпионат, поэтому на полях Европы они всегда пытаются проявить свои лучшие качества .

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В донецком клубе заявляли, что для них чемпионат страны важнее, однако, учитывая 14-очковый отрыв от ближайшего преследователя, Луиш Каштру вполне разумно дает шанс проявить себя молодым игрокам, или тем исполнителям, кто не так часто попадает в стартовый состав. Добравшись до 1/8 финала в Лиге Европы и получив на этой стадии выездную победу над Вольфсбургом, "горняки" могут рассчитывать на выход в четвертьфинал турнира. Вот только доиграют ли эти соревнования, пока вопрос. В ближайшее воскресенье у Шахтера возможна ротация, а это добавляет шансов Заре не только сыграть вничью с чемпионом, но и обыграть его", – сказал Ковалец в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, в рамках 23 тура украинской Премьер-лиги Заря на своем поле будет принимать Шахтер. Начало матча в 14:00.

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УПЛ Заря - Шахтер Шахтер Шахтер Заря Заря Сергей Ковалец Сергей Ковалец
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