"Андрей Шевченко оставил после себя боеспособный сыгранный коллектив. У нас есть команда хорошего уровня, что показало выступление на Евро. Да, сейчас сложная ситуация, но Петраков – профессионал, поэтому у него должно все получиться. Возможно, где-то и не хватает опыта общения с взрослой командой, но ребятам должно хватить понимания и мудрости, они должны поддержать нового тренера и его штаб.

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У нас есть команда, есть игра и хорошая атмосфера внутри коллектива. Вот буквально только что читал слова благодарности Саши Зинченко в адрес тренерского штаба Шевченко. За пять лет было много хорошего, важно сохранить это, а не ломать. Считаю, что у национальной команды есть баланс. Есть опытные Ярмоленко, Степаненко, Коноплянка, игроки среднего возраста (Зинченко, Малиновский, Яремчук), а есть перспективная молодежь. У нас стабильная вратарская позиция, высокая конкуренция в линии обороны.

Думаю, Петраков и его команда реально оценивать свои силы, задачи и уровень оппозиции. Для Александра Васильевича это новый этап, и он сам говорит, что в сутки спит буквально считанные часы. Очень много всего нужно успеть сделать. Повторюсь, должны помочь футболисты и, надеемся, так и будет. Хотя у тренерского штаба и мало времени, хочется, чтобы они нашли ту модель игры, которая даст баланс качества и результата, и мы увидели хорошую команду, которая будет радовать болельщиков страны", – цитирует Ковальца footboom.

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