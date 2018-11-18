Ковалец объяснил, из-за каких двух игроков не сработала новая тактика сборной Украины

Бывший игрок Динамо и сборной Украины, а ныне главный тренер Оболони-Бровар Сергей Ковалец поделился мнением о неудаче нашей национальной команды в матче против Словакии в Лиге наций.

"Поражения больше учат. Из интервью футболистов мы слышали, что наигрываться новая схема: 1-3-4-3. Но эта схема очень сложная. Нужно время, чтобы игроки почувствовали ее, особенно при игре в обороне. Здесь была важная роль Караваева и Зинченко при возвращении из атаки в оборону. Но оба не успевали закрывать зоны.

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Все логично, главная задача (выход в дивизион А) была решена, поэтому главный тренер пошел на эксперимент с новой тактикой, с перестановкой состава. Но для этого нужно время, чтобы игроки понимали, как нужно играть при той или иной тактической схеме. Иногда нужно по ходу матча перестраиваться и играть то в три нападающих, то в три защитника.

Не хватало таких игроков как Марлос, Ярмоленко, которые могут придержать мяч, умеют задавать ритм игры. Плюс отсутствие Пятова, Ракицкого, Яремчука также сказалось.

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Но повторюсь: поражение – повод для размышлений. Даже в такой ситуации нужно искать пользу, где много информации для анализа. В матче принимали участие много молодых ребят, тренеры просмотрели ближайший резерв, после чего будут делать выводы. Мы говорим, что молодежь – это хорошо, нужно давать ей шанс, но все равно должен быть баланс", – цитирует Ковальца ua-football.com.