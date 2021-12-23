Полесье (Ставки) на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества с именитым наставником – Сергеем Ковальцем.

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Клуб не раскрыл сроки контракта со специалистом. Ранее Полесье (Ставки) возглавлял экс-тренер Львова Жилмар Тадеу да Силва, а команда выступает в любительском первенстве.

За свою карьеру Ковалец успел потренировать Львов, Александрию, Оболонь, Татран, Тракай, Черноморец, а также молодежную сборную Украины.

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