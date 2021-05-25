"Козырь Шевченко – гибкость действий. Мы уже видели, что наша команда может действовать по разным тактическим схемам. На чемпионате Европы на первое место выходит результат. Поэтому, чем больше есть наработок, тем легче достигать этого результата. Но самое важное, что в самом коллективе царит замечательная атмосфера. В команде есть 20 практически равноценных футболистов.

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Первый матч против Нидерландов – несомненно, плюс. Нидерланды будут входить в число фаворитов, поэтому на них больше будет давить ответственность за результат, тем более при своих зрителях. Хотя голландцы сейчас не выделяются стабильностью, поэтому в какой-то степени мы тоже можем считаться фаворитами этого противостояния.

Удовлетворительный результат? Всегда хочется большего. Сборная Украины умеет играть в интересный футбол. Вот бы еще немного везения, которого не хватило в матче с Бахрейном, было бы вообще замечательно. Хотелось бы видеть "сине-желтых" как минимум в четвертьфинале турнира", – рассказал Ковалец в комментарии Команда№1.

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