"Я играл за Шахтер-3. За первой командой следил с расстояния, ходил на тренировки. Тогда был молодой, все интересно.

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В Шахтере понравилось абсолютно все. Структура системно налажена из самых молодых возрастных категорий. Уровень дубля и U-19 – самый высокий. Я точно ничего не потерял за эти два года, хотя и работал только с третьей командой. Ничего страшного, еще можно туда вернуться

Шахтера-3 уже нет? Зато есть Шахтер", – цитирует Ковальца Dynamo.kiev.ua.

В нынешнем сезоне УПЛ 27-летний Кирилл провел 12 матчей, в которых отметился 5-ю ассистами.

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