Ковалец может возглавить словацкий клуб

Бывший наставник молодежной сборной Украины Сергей Ковалец может вернуться в словацкое первенство.

Украинский тренер Сергей Ковалец, последним клубом которого был киевский Оболонь-Бровар, может продолжить карьеру в чемпионате Словакии, сообщает издание Footboom.

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51-летний специалист заинтересовал местную команду Попрад, которая выступает во втором по силе дивизионе страны. Руководство клуба ставит перед собой задачу повышения в классе и на данный момент команда в турнирной таблице идет четвертой, отставая от лидера на семь очков. Ковалец уже имеет за плечами опыт успешной работы в местном футболе (в сезонах 2012/13 и 2017/18 он тренировал Татран), поэтому является основным кандидатом для решения поставленной задачи.

Интересно, что в прошлом сезоне Попрад занял в чемпионате второе место и участвовал в переходных матчах за право выступать в элите, однако после победы в первом матче над ФК Тренчин 2:0, уступил в ответном – 1:4.

Напомним, в чемпионате Словакии уже работает один экс-игрок Динамо – в начале января местную Нитру возглавил Анатолий Демьяненко.

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