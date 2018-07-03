Ковалец: Японии не хватило опыта в матче с Бельгией

Новоиспеченный наставник перволигового Оболонь-Бровар Сергей Ковалец поделился впечатлениями после матча 1/8 финала ЧМ-2018 между командами Бельгии и Японии.

"Поединок Бельгия – Япония не отличался от других матчей этой стадии турнира по напряжению. Наверное, многие, если не все предсказывали уверенную победу бельгийцам, хотя после финального свистка этой встречи можно с уверенностью сказать, что и японцы тоже заслуживали места в четвертьфинале.

ЧМ-2018 Бельгия – Япония: лучшая атака творит чудо-камбэк, уникальные и исторические рекорды

Сенсацией пахло до последнего, но сборной Японии просто не хватило немного опыта и мастерства. При счете 2:0 нужно было постараться сохранить мяч, успокоить игру, а японцы побежали забивать третий гол, атакой на атаку отвечать команде, которая по мастерству на голову их превосходит.

В то же время бельгийцам не хватало эмоций. Многие игроки читают прессу, а там говорилось, что у Японии нет шансов. Недооценка даже здесь могла иметь место. В первом тайме у фаворита практически не было шансов для взятия ворот.

Японцы четко выполняли установку тренера. Азиатов сломил случайный в какой-то степени гол Вертонгена. После этого бельгийцы еще больше завелись и в итоге дожали противника, хотя несколькими секундами ранее могли сами пропустить", – цитирует Ковальца zbirna.com.