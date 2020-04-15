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"Ковалец имеет предложения от топ-клубов": вице-капитан Оболони-Бровар – о смене тренера

19:55 35 Читати українською
"Ковалец имеет предложения от топ-клубов": вице-капитан Оболони-Бровар – о смене тренера
Михайличенко и Ковалец / Сайт Динамо

Защитник Оболони-Бровар Константин Коваленко прокомментировал изменения на тренерском мостике команды, которые состоялись в январе.

"У Сергея Ивановича Ковальца, насколько я знаю, есть предложения от топ-клубов. Я думаю, это стало причиной того, что он покинул команду. Команда приняла решение таким, каким оно есть.

Ковалец может возглавить словацкий клуб

Многие наши игроки работали с Олегом Мазуренко два года назад, поэтому были рады его возвращению. Другие знакомились с ним, и сборы показали, что он разбирается в футболе. В команде прекрасная атмосфера", – подчеркнул Коваленко в комментарии Украина футбольная.

Напомним, Оболонь-Бровар встретила зимнюю паузу на пятой строчке Первой лиги. Отставание от зоны выхода в элиту было незначительным, однако Ковалец неожиданно покинул киевлян, а сборы уже проводил Олег Мазуренко.

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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Сергей Ковалец Сергей Ковалец Олег Мазуренко Олег Мазуренко
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