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Ковалец: Для Шахтера матч против Ворскла не будет легкой прогулкой

11:36 38 Читати українською
Ковалец: Для Шахтера матч против Ворскла не будет легкой прогулкой
Сергей Ковалец / Фото: ФФУ

Украинский наставник Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча 4 тура УПЛ Шахтер – Ворскла.

"Конечно, центральный матч четвертого тура пройдет в Харькове, где встретятся первая и третья команды прошлого чемпионата. Сумеют ли полтавчане на этот раз дать бой Шахтеру? Кто бы что ни говорил, но в последние годы Ворскла является одним из самых стабилных клубов.

Шахтер Ворскла: анонс матча УПЛ

Несмотря на финансовые проблемы, команда точечно усиливается. Есть стабильный тренерский штаб, поэтому для Шахтера этот матч не будет легкой прогулкой", – цитирует Сергея Ковальца Zbirna.com.

Матч Шахтер Ворскла состоится сегодня, 11 августа, в Харькове. Начало игры в 19:30.

Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
до матча
6
час
:
7
мин
Ворскла
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