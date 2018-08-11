Ковалец: Для Шахтера матч против Ворскла не будет легкой прогулкой

Украинский наставник Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча 4 тура УПЛ Шахтер – Ворскла.

"Конечно, центральный матч четвертого тура пройдет в Харькове, где встретятся первая и третья команды прошлого чемпионата. Сумеют ли полтавчане на этот раз дать бой Шахтеру? Кто бы что ни говорил, но в последние годы Ворскла является одним из самых стабилных клубов.

Шахтер – Ворскла: анонс матча УПЛ

Несмотря на финансовые проблемы, команда точечно усиливается. Есть стабильный тренерский штаб, поэтому для Шахтера этот матч не будет легкой прогулкой", – цитирует Сергея Ковальца Zbirna.com.

Матч Шахтер – Ворскла состоится сегодня, 11 августа, в Харькове. Начало игры в 19:30.