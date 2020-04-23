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Ковалец дал совет Динамо относительно борьбы с Шахтером за чемпионство

10:23 52 Читати українською
Ковалец дал совет Динамо относительно борьбы с Шахтером за чемпионство
Сергей Ковалец / Фото УАФ

Украинский специалист Сергей Ковалец поделился мыслями о перспективах Динамо.

"Видно, что Динамо ищет свою игру. Возможно, этот процесс по мнению многих болельщиков, немного затянулся, ведь они всегда хотят видеть только победы.

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Если брать внутренние соревнования, то, наверное, и сами динамовцы понимают, что Шахтер сейчас сильнее, как клуб. У "горняков" все стабильно, прежде всего в плане трансферов. С пути, который в 2004 году избрали Ахметов и Луческу, "оранжево-черные" и не сворачивают и по сей день.

Считаю, что "бело-синим" сейчас не стоит отчаянно гнаться за Шахтером. У Динамо много хороших молодых воспитанников, чем этот клуб всегда славился. Нужно только правильно свести воедино сплав опыта и молодости. У Динамо есть ребята, которые не уступают определенным легионерам", – цитирует Ковальца Команда 1.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Шахтер опережает Динамо на 13 очков.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Сергей Ковалец Сергей Ковалец
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