Ковалец был успешно прооперирован в Италии
Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец лег под нож.
"Все самое страшное позади! Ты у нас с мальчиками боец, и мы одна команда.
Кривенцов указал на преимущество Александрии над Металлистом 1925 накануне матча Кубка Украины
Теперь самое главное – реабилитация! Мы с мальчиками все сделаем для того, чтобы ты вернулся еще сильнее", – написала жена Ковальца на своей странице в социальной сети Instagram, выложив совместное фото с мужем с больничной койки.
Напомним, 28-летний хавбек получил травму в середине первого тайма поединка против Ворсклы, неудачно вывернув колено во время приземления. По прогнозам врачей, сроки восстановления Кирилла составляют от 4 до 6 месяцев.
В текущем сезоне Ковалец провел за Александрию 11 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Десна расписала результативную ничью с Александрией – северяне не выиграли в пятом матче подряд