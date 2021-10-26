"Все самое страшное позади! Ты у нас с мальчиками боец, и мы одна команда.

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Теперь самое главное – реабилитация! Мы с мальчиками все сделаем для того, чтобы ты вернулся еще сильнее", – написала жена Ковальца на своей странице в социальной сети Instagram, выложив совместное фото с мужем с больничной койки.

Напомним, 28-летний хавбек получил травму в середине первого тайма поединка против Ворсклы, неудачно вывернув колено во время приземления. По прогнозам врачей, сроки восстановления Кирилла составляют от 4 до 6 месяцев.

В текущем сезоне Ковалец провел за Александрию 11 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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