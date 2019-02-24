toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Ковалец: Александрия пока думает только о попадании в первую шестерку

12:47 23 Читати українською
Ковалец: Александрия пока думает только о попадании в первую шестерку
Кирилл Ковалец / Фото: соцсети

Хавбек Александрии Кирилл Ковалец прокомментировал шансы команды завоевать медали чемпионата УПЛ .

"Мы будем играть каждую игру на победу, а там уже посмотрим.

Кравец дебютирует в Примере за Леганес, Лунин снова в запасе – прямая трансляция матча

Главное – выходить на поле с задачей побеждать. Тогда будут и медали, и все остальное. Мы пока думаем только о первой шестерке", – сказал футболист в программе "Футбол NEWS".

Ворскла – Карпаты, Арсенал-Киев – Десна: анонс матчей УПЛ

Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
до матча
1
дн
:
4
час
:
39
мин
Александрия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер - Александрия Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
44
мин
Манчестер Юнайтед
16:05
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук