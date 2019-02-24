Ковалец: Александрия пока думает только о попадании в первую шестерку

Хавбек Александрии Кирилл Ковалец прокомментировал шансы команды завоевать медали чемпионата УПЛ .

"Мы будем играть каждую игру на победу, а там уже посмотрим.

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Главное – выходить на поле с задачей побеждать. Тогда будут и медали, и все остальное. Мы пока думаем только о первой шестерке", – сказал футболист в программе "Футбол NEWS".

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