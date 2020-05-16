Ковальцу в Черноморце будет помогать экс-форвард сборной Украины

Бывший нападающий Днепра, Металлиста и сборной Украины Алексей Антонов стал ассистентом Сергея Ковальца в Черноморце.

О назначении 34-летнего специалиста сообщил официальный сайт Черноморца. Последним клубом Антонова был латвийский Вентспилс, откуда он ушел еще летом 2018.

Ковалец прокомментировал свое назначение в Черноморец

К слову, Ковалец стал наставником одесситов 14 мая. Специалист подписал контракт с "моряками" на три года. Ранее команду возглавлял Остап Маркевич.

После 19-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке. Добавим, что Антонов имеет опыт выступлений за одесский клуб и в статусе игрока – во всех турнирах форвард провел 50 матчей, записав в свой актив 15 забитых мячей.

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