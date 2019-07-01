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Коваль вошел в топ-3 самых эффективных голкиперов чемпионата Саудовской Аравии

20:04 36 Читати українською
Коваль вошел в топ-3 самых эффективных голкиперов чемпионата Саудовской Аравии
Максим Коваль / Фото ФК Аль-Фатех

Украинский вратарь Аль-Фатеха Максим Коваль продолжает покорять чемпионат Саудовской Аравии.

Максим Коваль занял второе место в рейтинге самых эффективных вратарей прошлого сезона чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Eurosport KSA.

Коваль подписал полноценный контракт с Аль-Фатехом

Возглавляет рейтинг самых эффективных голкиперов Малик Асла с 122 пунктами. У Коваля 110 очков. Замыкает тройку Аззедин Духа (97).

Напомним, 26-летний украинец провел прошлый сезон в составе Аль-Фатеха на правах аренды.

В чемпионате Саудовской Аравии Коваль сыграл в 29 матчах, из которых 11 были "сухими". Клуб украинца занял 9-ю строчку турнирной таблицы по итогам прошлого сезона.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Максим Коваль Максим Коваль Аль-Фатех Аль-Фатех
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