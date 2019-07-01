Коваль вошел в топ-3 самых эффективных голкиперов чемпионата Саудовской Аравии

Украинский вратарь Аль-Фатеха Максим Коваль продолжает покорять чемпионат Саудовской Аравии.
Максим Коваль занял второе место в рейтинге самых эффективных вратарей прошлого сезона чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Eurosport KSA.
Коваль подписал полноценный контракт с Аль-Фатехом
Возглавляет рейтинг самых эффективных голкиперов Малик Асла с 122 пунктами. У Коваля 110 очков. Замыкает тройку Аззедин Духа (97).
Напомним, 26-летний украинец провел прошлый сезон в составе Аль-Фатеха на правах аренды.
В чемпионате Саудовской Аравии Коваль сыграл в 29 матчах, из которых 11 были "сухими". Клуб украинца занял 9-ю строчку турнирной таблицы по итогам прошлого сезона.