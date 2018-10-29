Коваль умудрился пропустить 5 мячей от экс-команды Реброва

Голкипер Динамо, который сейчас выступает в составе Аль-Фатеха, Максим Коваль выдал не лучший поединок чемпионата против Аль-Ахли.

В матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Ахли – Аль-Фатех украинский голкипер Максим Коваль пропустил пять голов. Команда Коваля в итоге проиграла со счетом 5:1.

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Аль-Фатех после 7 туров занимает 8 место в чемпионате Саудовской Аравии. В активе Аль-Фатеха 9 очков. Аль-Ахли поднялся на 3 позицию. Экс-команда Серния Реброва набрала 16 пунктов.

Заметим, что права на украинца принадлежат киевскому Динамо, за Аль-Фатех Коваль играет на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год и вступило в силу в июле этого года. Аравийский клуб будет иметь опцию полноценного трансфера игрока после окончания срока арендного соглашения.

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