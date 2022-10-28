Поединок на Олд Траффорд завершился со счетом 3:0 в пользу команды Эрика Тен Хага. За "красных дьяволов" отличились Далот, Рашфорд и Роналду. Криштиану забил свой второй в гол в Лиге Европы и второй – в ворота Максима Коваля.

Гол Роналду и сейвы Коваля в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0

Несмотря на три пропущенных мяча, именно 29-летний украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа в поединке. Sofa Score оценила игру Коваля в 7,2 – самый высокий балл среди всех футболистов молдовской команды. Максим пропустил трижды, но совершил 7 сейвов, чем спас Шериф от еще большего разгрома.

Лучшим игроком среди представителей обеих команд стал Кристиан Эриксен – 8,4. Манчестер Юнайтед набрал 12 очков и гарантировал себе выход из группы. Шериф в последнем туре сыграет с Омонией.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад и Фрайбург вышли в плей-офф – Роналду снова забил Ковалю