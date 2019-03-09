Коваль с Аль-Фатехом проиграл аутсайдеру чемпионата – Корзун не попал даже в заявку на матч

Аль-Фатех в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии проиграл Аль-Батину.

Украинский голкипер Максим Коваль не сумел спасти свою команду от поражения в матче с одним из аутсайдеров первенства.

Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии

Аль-Фатех еще до перерыва пропустил дважды, дублем в составе Аль-Батина отличился Йонаттан.

Коваль, который провел на поле все 90 минут, получил желтую карточку в середине первого тайма. Бывший полузащитник Динамо Никита Корзун не попал даже в заявку Аль-Фатеха на отчетный поединок.

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Аль-Фатех остался в середине турнирной таблицы, имея 32 очка в своем активе. Аль-Батин прервал 5-матчевую безвыигрышную серию, но до сих пор находится в зоне плей-офф за сохранение прописки в высшем дивизионе.