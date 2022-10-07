Команды обменивались моментами в течение всего первого тайма, забить удалось после перерыва. Серлот прорвался по флангу и прострелил на Давида Силву, поразившего ближнюю девять – почти без шансов для Максима Коваля.

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