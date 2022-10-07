Коваль пропустил шедевр: видеообзор матча Шериф – Реал Сосьедад – 0:2
10:38 - Читати українською
Реал Сосьедад дожал Шериф в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Давид Силва 53’
Ариц Элустондо 62’
53’ Давид Силва
62’ Ариц Элустондо
Команды обменивались моментами в течение всего первого тайма, забить удалось после перерыва. Серлот прорвался по флангу и прострелил на Давида Силву, поразившего ближнюю девять – почти без шансов для Максима Коваля.
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Второй гол украинец пропустил после стандарта – Элустондо легко подсек головой мяч. Реал Сосьедад набрал максимум очков за три тура и заслуженно возглавил квартет Е Лиги Европы. Шериф с тремя очками остался третьим.
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