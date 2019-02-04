Коваль пропустил 4 гола в матче за Аль-Фатех и был признан худшим игроком поединка

Голкипер Динамо, который играет за Аль-Фатех на правах аренды, Максим Коваль, сыграл не слишком удачный матч в Саудовской Аравии.

Аль-Фатех, в котором выступает Коваль, в 18-м туре аравийской профессиональной лиги встречался с Аль-Хилялем на выезде. Украинец занял свое привычное место в стартовом составе своей команды.

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Аль-Фатех забил первым вышел вперед, но впоследствии в ворота Коваля было забито 4 мяча, один из которых с пенальти. Украинец в этом матче сделал только 2 сейва, а статистический портал SofaScore наградил Коваля самой низкой оценкой на две команды – 5,5, столько же имеет еще один защитник Аль-Фатеха.

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Следует заметить, что в последних 5-ти матчах чемпионата Саудовской Аравии украинец отличался надежностью, пропустив лишь 2 гола и три матча отстояв "на ноль".