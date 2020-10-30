Саудовская Аравия, 3 тур

Аль-Аин – Аль-Фатех – 2:4

Голы: Жеттерсон, 32, Фоуад, 64 – Боушал, 3, Батна, 82, 90+6, Викхейм, 90

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Максим Коваль традиционно для нынешнего сезона вышел в стартовом составе своей команды. Хотя Аль-Фатех и открыл счет, но хозяева сумели отыграться и даже выйти вперед.

Кульминационными стали последние минуты. Аль-Фатех совершил сумасшедший камбэк и уже в компенсированное время вырвал победу, которая, если смотреть на счет, выглядит очень убедительной. Отметим последний гол гостей, который не обошелся без курьеза.

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После этой победы Аль-Фатех хотя бы на сутки вышел на первое место в турнирной таблице. Потеснить с вершины Коваля и Ко могут Аль-Иттифак и Аль-Ахли, которые 31 октября сыграют между собой.