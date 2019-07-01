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Коваль подписал полноценный контракт с Аль-Фатехом

19:40 176 Читати українською
Коваль подписал полноценный контракт с Аль-Фатехом
Максим Коваль / Фото ФК Аль-Фатех

Вратарь Динамо Максим Коваль стал полноценным игроком Аль-Фатеха.

Руководство Аль-Фатеха в восторге от выступлений Максима Коваля и подписало с укранцем полноценный контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Коваль стал лучшим голкипером года в Саудовской Аравии

Новое соглашение между 26-летним голкипером и аравийским клубом рассчитано до 2022 года. Прошлый сезон Максим провел в составе Аль-Фатеха на правах аренды.

В чемпионате Саудовской Аравии Коваль сыграл в 29 матчах, из которых 11 были "сухими". Клуб украинца занял 9-ю строчку турнирной таблицы по итогам прошлого сезона.

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