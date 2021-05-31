Голкипер Аль-Фатеха Максим Коваль стал одним из главных героев матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Раэда.

Аль-Фатех удержал ничью во встрече с Аль-Раэдом не в последнюю очередь из-за Максима Коваля, который отразил пенальти на последних минутах – удар пришелся фактически по центру ворот.

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Интересно, что в составе Аль-Фатеха экс-динамовец уже в седьмой раз справился с ударом с 11-метровой отметки, в общем отбив пенальти уже в третьем сезоне подряд.

Добавим, что команда Коваля набрала 42 очка и осталась на седьмом месте, а Аль-Раэд с 36 пунктами расположился на 9 позиции. Украинец провел 29 матчей в составе Аль-Фатеха в текущем сезоне, пропустив в них 52 мяча и в 4 встречах удержал ворота на замке.

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