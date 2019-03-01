Коваль оставил ворота в неприкосновенности в поединке против Охода – Корзун стал лучшим игроком Аль-Фатеха в матче

Коваль оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против Охода / ФК Аль-Фатех

"Динамовцы" Максим Коваль и Никита Корзун сыграли полный матч за Аль-Фатех в чемпионате Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22-й тур

Оход – Аль-Фатех – 0:0

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Аль-Фатех Никиты Корзуна и Максима Коваля на выезде расписал "сухую" ничью в рамках 22-го тура местного чемпионата. Поединок выдался не слишком щедрым на голевые возможности. Хозяева ни разу не нанесли удара в створ ворот украинца, а Аль-Фатех смог только один раз попасть по воротам – Оход спас голкипер.

Поэтому, вполне закономерная безголевая ничья Охода и Аль-Фатеха. Отметим, что хавбек Никита Корзун, контракт которого принадлежит Динамо, получил наивысшую оценку (7.1) среди игроков Аль-Фатеха по версии SofaScore.

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