Коваль и Корзун помогли добыть ничью Аль-Фатеху

Игроки Аль-Фатеха Максим Коваль и Никита Корзун, принадлежащие Динамо, провели полный матч в чемпионате Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25-й тур

Аль-Фейсали – Аль-Фатех – 1:1

Голы: Луисинью, 42 – Аль Закан, 38

Аль-Фатех разошелся миром с Аль-Фейсалом. Аль Закан вывел команду Коваля и Корзуна вперед на 38-й минуте, однако Луисинью еще до перерыва сравнял счет. У Коваля было не так много работы, ведь сопернику не хватало точности, однако удержать ворота на замке вратарю не удалось. Другой динамовец Никита Корзун также провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой.

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После этого матча Аль-Фатех набрал 34 очка и поднялся на 8 позицию, Аль-Фейсал с 37 пунктами расположился на 6 месте.