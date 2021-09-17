Коваль едва не стал героем Аль-Фатеха – двойное противостояние с экс-соперником сборной Украины испортил VAR
Аль-Фатех в рамках 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии расписал ничью с Аль-Ахли.
Чемпионат Саудовской Аравии 2020/21, 5-й тур
Аль-Ахли – Аль-Фатех – 1:1
Голы: Алиоски, 15, (пен.) – Албиракан, 20
Старт поединка выдался насыщенным на события – на 12 минуте Аль-Ахли заработал пенальти за фол против экс-полузащитника Барселоны Паулинью. Выполнить приговор арбитра взялся защитник сборной Северной Македонии Алиоски (который отметился единственным голом македонцев в ворота команды Шевченко на Евро-2020).
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Коваль успешно справился с его ударом с отметки, но после просмотра VAR Алиоски получил право на повторное перебивки пенальти – украинец выскочил с линии ворот и получил желтую карточку за споры с арбитром. Албиракан достаточно быстро восстановил статус-кво, установив окончательный счет во встрече.
Благодаря этой ничьей Аль-Фатех набрал 8 очков и поднялся на третью строчку, а Аль-Ахли с 5 пунктами остался десятым.
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