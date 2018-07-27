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Коваль дебютировал за Аль-Фатех в товарищеском поединке

13:51 122 Читати українською
Коваль дебютировал за Аль-Фатех в товарищеском поединке
Коваль дебютував за Аль-Фатех / Twitter.com/FatehClub

Украинский голкипер Максим Коваль сыграл первый матч за свой новый клуб.

Украинец дебютировал за аравийский Аль-Фатех в товарищеском матче против Аль Адалаха.

Первый матч за новый клуб получился не очень удачным, ведь Коваль дважды пропустил в свои ворота, однако, в итоге матч завершился вничью – 2:2.

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К слову, голкипер вышел на поле под 22 номером.

Напомним, Динамо отдало Коваля Коваля в аренду в Аль-Фатех. Срок аренды – один год. Аравийский клуб будет иметь опцию полноценного трансфера игрока по истечении этого срока.

Отметим, вторую половину сезона 2017/18 25-летний голкипер провел в аренде в Депортиво, правда, принял участие лишь в двух матчах.

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Теги
Мир Максим Коваль Максим Коваль Аль-Фатех
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