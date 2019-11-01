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Коваль блестящим сейвом спас Аль-Фатех от пропущенного гола

17:19 41 Читати українською
Коваль блестящим сейвом спас Аль-Фатех от пропущенного гола
Максим Коваль / фото из соцсетей

Украинский голкипер Максим Коваль стал героем одного из игровых эпизодов матча чемпионата Саудовской Аравии.

В отчетном матче Аль-Фатех Коваля сыграл в феерическую ничью против лидера тамошнего чемпионата Аль-Хиляля – 3:3.

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В одном из эпизодов Максим продемонстрировал все свое мастерство, сумев отбить мяч после удара головой с близкого расстояния.

Эта ничья позволила Аль-Фатеху набрать 5 зачетных пунктов. Команда украинского голкипера после девяти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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