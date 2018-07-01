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Ковачич: Хорватия знает, как остановить Эриксена

16:12 24 Читати українською
Ковачич: Хорватия знает, как остановить Эриксена
Матео Ковачич / фото: ТАСС

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Дании.

Хавбек Реала Ковачич заверил, что сборная Хорватии знает, как нейтрализовать сильные стороны лидера сборной Дании Кристиана Эриксена.

Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

"Кристиан Эриксен – очень сильный игрок. Он прекрасно показал себя в Тоттенхэме. Мы знаем о его сильных качествах, например, о его великолепном ударе. Нам необходимо быть осторожными. Но мы уже остановили Лео Месси в матче с Аргентиной, так что сможем снова это сделать", – цитирует Ковачича официальный сайт ФИФА.

Матч Хорватия – Дания состоится сегодня в 21:00 по киевскому времени.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
до матча
3
час
:
35
мин
Дания
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Теги
ЧМ 2018 Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Матео Ковачич Матео Ковачич Хорватия Хорватия Хорватия - Дания
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