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Ковачич не хочет возвращаться в Реал, но Челси не может его выкупить

11:39 80 Читати українською
Ковачич не хочет возвращаться в Реал, но Челси не может его выкупить
Матео Ковачич / Evening Standard

Полузащитник Реала Ковачич, арендован Челси, намерен продолжить выступления на Туманном Альбионе.

Будущее Ковачича зависит от того, сумеет ли Челси отсрочить или отменить решение ФИФА о запрете на регистрацию новых футболистов, сообщает Marca.

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При действующем запрете лондонцы не смогут выкупить игрока у Реала и заявить его на следующий сезон.

Интерес к Ковачичу проявляют несколько других клубов АПЛ и миланский Интер, в котором хорват уже выступал. В 26 матчах чемпионата Англии Ковачич отдал 2 голевые пасы.

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Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Матео Ковачич Матео Ковачич Челси Челси Трансферы Челси
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