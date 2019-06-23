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Ковачич может перейти в Милан

22:05 62 Читати українською
Ковачич может перейти в Милан
Матео Ковачич / Реал

Хавбек Реала Матео Ковачич может продолжить карьеру в Милане.

Итальянский клуб заинтересован в услугах полузащитника Реала Матео Ковачича, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что Милан намерен арендовать хорвата.

Милан начал переговоры с Реалом относительно трансфера Тео Эрнандеса

Напомним, 25-летний опорник Реала прошлый сезон провел в аренде в лондонском Челси. Ранее сообщалось, что "синие" воспользуются опцией выкупа Ковачича.

К слову, в прошлом сезоне хорватский полузащитник провел 51 матч за Челси во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами.

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