Ковачич близок к переходу в Челси – Реал нашел двух кандидатов на замену хорвату

Реал определился с именами игроков, которые могут заменить в Мадриде Матео Ковачича.

Полузащитник Реала Матео Ковачич близок к переходу в Челси. Сегодня 24-летний хорват пройдет медосмотр в лондонском клубе, сообщает AS.

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Заменить Ковачича в Реале могут хавбек Баварии Тиагу Алькантара или Миралем Пьянич из Ювентуса.

Мюнхенцы хотят получить за 27-летнего футболиста около 60 миллионов евро, но эта сумма может быть снижена в связи с планами немецкого клуба выкупить у Реала Хамеса Родригес, который сейчас находится в Баварии на правах аренды.

Что касается Пьянича, то в Реале хотели подписать его еще во время выступлений игрока за Лион. Однако в Мадриде не надеются, что Ювентус согласится отпустить боснийца менее чем за 80 миллионов евро.