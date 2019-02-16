toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
АТАЛАНТА - МИЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Ковач: Возможно, некоторые игроки Баварии мыслями были уже в Ливерпуле

09:46 23 Читати українською
Ковач: Возможно, некоторые игроки Баварии мыслями были уже в Ливерпуле
Нико Ковач / ФК Бавария

Наставник Баварии Нико Ковач прокомментировал тяжелую победу над Аугсбургом в поединке 22 тура Бундеслиги.

Напомним, в поединке против Аугсбурга Бавария пропустила уже на первой минуте, однако в итоге одержала волевую победу со счетом 3:2.

Аугсбург – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

"Мы допустили несколько серьезных ошибок. В матче против Ливерпуля такое повторять недопустимо. Если мы дадим свободу Салаху, Мане и Фирмино, у Баварии будут проблемы.

Наши игроки плохо вошли в игру. Пропущенный быстрый гол – всегда неприятно. Но футболисты Баварии продемонстрировали отличный характер и одержали заслуженную, по моему мнению, победу. Во втором тайме мы выглядели солиднее.

Возможно, некоторые игроки мыслями были уже в Ливерпуле. Это не совсем правильно, но в чем-то я их понимаю", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

После этой победы Бавария сократила отставание от Боруссии Д до 2-х очков. Напомним, уже во вторник пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Бавария (начало в 22:00).

Германия22 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - Бавария: Пятница 15 февраля 2019

Аугсбург
Матч окончен
2 : 3
Бавария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бавария Бавария Германия Аугсбург - Бавария Нико Ковач Нико Ковач Ливерпуль - Бавария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
2
мин
Шальке
16:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук