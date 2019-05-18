Ковач: Уверен, что останусь в Баварии

Главный тренер Баварии Ковач после победы в чемпионате Германии прокомментировал свое будущее.

"Уверен, что останусь в Баварии. Я знаю это из первых уст", – цитирует Bild Ковача со ссылкой на Sky.

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Напомним, что хорватский специалист привел Баварию до семи победы подряд в бундеслиге. Для него этот чемпионский титул стал первым в тренерской карьере.

Ранее появилась информация, что Ковач может быть уволен, даже если он выиграет Бундеслигу и Кубок Германии. В финале Кубка мюнхенцы 25 мая встретятся с РБ Лейпцигом.

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