Ковач резко ответил на критику своей работы в Баварии

Главный тренер Баварии Ковач не в восторге от критики, которая регулярно появляется в прессе и приводит к слухам об увольнении.

"Я не буду меняться. Мой характер останется таким, как и прежде. Если мы сейчас начнем говорить о честности, то потом перейдем к политике, и это плохо кончится.

Бавария на последних минутах спаслась от фиаско в матче Кубка Германии против представителя Второй Бундеслиги

Если в наше время честность перестала быть ценностью, то мы можем закончить это все. Тогда другие люди могут попробовать здесь поработать, если я какой-то неправильный", – приводит слова Ковача Sport.de.

"Почему такой серьезный?" – Левандовски поразил образом Джокера

К слову, сейчас Бавария занимает второе место Бундеслиги, а в Лиге чемпионов уверенно возглавляет свою группу с максимумом очков после трех туров.