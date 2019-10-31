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Ковач резко ответил на критику своей работы в Баварии

20:52 29 Читати українською
Ковач резко ответил на критику своей работы в Баварии
Нико Ковач / Getty Images

Главный тренер Баварии Ковач не в восторге от критики, которая регулярно появляется в прессе и приводит к слухам об увольнении.

"Я не буду меняться. Мой характер останется таким, как и прежде. Если мы сейчас начнем говорить о честности, то потом перейдем к политике, и это плохо кончится.

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Если в наше время честность перестала быть ценностью, то мы можем закончить это все. Тогда другие люди могут попробовать здесь поработать, если я какой-то неправильный", – приводит слова Ковача Sport.de.

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К слову, сейчас Бавария занимает второе место Бундеслиги, а в Лиге чемпионов уверенно возглавляет свою группу с максимумом очков после трех туров.

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