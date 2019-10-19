Ковач раскритиковал игроков Баварии за провальные отрезки в матче с Аугсбургом

Главный тренер Баварии Нико Ковач не скрывал своего разочарования после потери очков в матче с аутсайдером Бундеслиги – Аугсбургом.

"Мы плохо начали матч, этого нельзя допускать. Мы должны быть начеку с самого начала, а не только через пять минут.

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Затем мы контролировали игру: держали мяч и имели моменты, которые не смогли реализовать. В подобной ситуации мы не должны пропускать. Два удара – два пропущенных гола, я раздражен. Но травма Никласа Зюле делает положение еще хуже. Надеемся на лучшее", – сказал Ковач в комментарии официальному сайту Баварии.

После восьми туров мюнхенцы занимают третье место Бундеслиги с 15 очками, в то время как Аугсбург выбрался из зоны переходных матчей – шесть пунктов и 15 позиция.

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