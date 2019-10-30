Ковач раскритиковал игроков Баварии за отношение к кубковому матчу

Главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач остался недоволен отношением своих подопечных к кубковому матчу против Бохума.

"На протяжении 60-70 минут всё было не так. Мы очень много ошибались в передачах. Я считаю, что это связано только с отношением к игре, нет никаких проблем с тактикой. Мы говорим об отношении футболистов к делу. Многие футболисты так и не собрались с мыслями, не настроились на матч. Исправить ситуацию удалось лишь благодаря вкладу Коутиньо и Мюллера", – приводит слова Ковача Bild.

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Напомним, в 1/16 Кубка Германии Бавария встречалась с аутсайдером Второй Бундеслиги Бохумом, до 83-й минуты уступала и имела все шансы вылететь из турнира. Только благодаря голам Гнабри и Мюллера в концовке матча мюнхенцам удалось "отскочить" и выйти в следующий этап соревнований.

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