Ковач прокомментировал слухи об его увольнении из Баварии

Тренера Баварии Нико Ковача не интересует, что о нем пишут в прессе.

Наставник мюнхенцев заверил, что не думает о вероятной отставке после завершения сезона.

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"Это второстепенные вопросы, которые меня не интересуют. Сейчас у нас есть две задачи, на которых нужно сосредоточиться. Мы можем стать чемпионами и сейчас полностью сфокусированы не на том, что говорят, мне это не интересно.

У меня есть контракт, действующий еще два года, и я хочу отработать его", – цитирует Ковача Goal.

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Напомним, Бавария удерживает первую строчку Бундеслиги, опережая дортмундскую Боруссию на два очка.