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Ковач отреагировал на решение Лёва больше не вызывать в сборную Германии трех игроков Баварии

06:30 47 Читати українською
Ковач отреагировал на решение Лёва больше не вызывать в сборную Германии трех игроков Баварии
Нико Ковач / фото из соцсетей

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал решение наставника сборной Германии Йоахима Лёва прекратить вызывать в национальную команду трех футболистов мюнхенского клуба.

"Я знаю, что мои игроки разочарованы – особенно тем, что Лёв принял окончательное решение, а не временное.

Лёв больше не будет вызывать в сборную Германии трех многолетних лидеров команды

На мой взгляд, говорить 29-и или 30-летнему игроку, что он – прошлое, не очень правильно. Однако ребята полностью сфокусированы на предстоящих матчах, и я уверен, что их игра скажет все за них", – цитирует Ковача пресс-служба Баварии.

"Мне больно из-за этой новости", – Боатенг прокомментировал решение Лёва не вызывать его в сборную Германии

Напомним, Лёв объяснил свое решение не вызывать защитников Матса Хуммельса и Жерома Боатенга, а также нападающего Томаса Мюллера желанием реформировать сборную Германии, предоставив игровое время более молодым футболистам.

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