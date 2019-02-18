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Ковач опоздал на тренировку Баварии, хотя сам выступал противником нарушения дисциплины

12:01 58 Читати українською
Ковач опоздал на тренировку Баварии, хотя сам выступал противником нарушения дисциплины
Нико Ковач / Фото goal

Главный тренер Баварии Ковач подает не самый лучший пример своим подопечным.

Ситуация произошла еще накануне матча 19-го тура Бундеслиги против Штутгарта (4:1). Ковач опоздал на тренировку команды на 5 минут, чем вызвал недовольство своих подопечных, сообщает Bild.

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Стоит отметить, что за день до инцидента 47-летний специалист подчеркивал игрокам, что любое нарушение дисциплины является недопустимым в лагере мюнхенцев.

После 22-х туров Бундеслиги Бавария занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от Боруссии Д на 2 очка, но у "шмелей" еще есть игра в запасе.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

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Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач
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